AKP yönetimindeki İBB, Medipol'e çalışmış...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği dönemde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi’ne milyonlarca lira ödediği açığa çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB’nin, özellikle koronavirüs salgınını sürecinde verileri gizlemesi ile tartışmalara neden olan Bakan Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi’ne 2016 yılında tam 3 milyon TL ödeme yaptı. İstanbul Medipol Üniversitesi’ne yapılan ödeme, İBB iştiraki İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. tarafından 2016 yılında “İstanbul Kadı Sicilleri Adlı 50 Ciltlik Eserin Yayına Hazırlanması, Basılması ve Mali Haklarının Devralınması Hizmet Alım İşi” adı altında yapıldı.

Ortak projeleriymiş

İBB’nin ödeme yaptığı ve Medipol Üniversitesi tarafından hazırlanan "İstanbul Kadı Sicilleri" adlı kitap çalışması için bir de internet sitesi kuruldu.

İnternet sitesinde İBB ile Medipol Üniversitesi arasında bir protokol imzalandığı da belirtilerek yapılan çalışmaya ilişkin şu bilgilere yer verildi: “İBB Kültür A.Ş. ile yapılan protokol gereği İBB Kültür A.Ş. ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığı çerçevesinde İstanbul (sur içi ve bilad-ı selase) mahkemelerinden 1557-1911 yılları arasında yer alan 60 defterin transkripsiyonu gerçekleştirilmiş ve 2019 yılında yayımlanmıştır.”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile doktoru olarak bilinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2009 yılında kurduğu ve hisselerini kardeşlerine devrettiği Medipol Hastane Grubu ile İstanbul Medipol Üniversitesi de AKP döneminde hızla büyüdü. Yönetim kurulu başkanlığını Bakan Koca’nın kardeşi Özer Koca’nın yaptığı Medipol Hastane Grubu’nun tamamı İstanbul’da olan 10 ayrı hastanesi bulunuyor. Medipol Grubu geçtiğimiz yıllarda kamu kurumlarının yaptığı tahsisler ile gündeme gelmişti. Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde TCDD Misafirhanesi ile müzesinin de yer aldığı tarihi yapıların Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.