AKP ve MHP'li meclis üyeleri arasında yolsuzluk krizi

MHP'li İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 5 MHP'li ve 4 AKP'li meclis üyesi tarafından yolsuzluk iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edildi.

9 meclis üyesi, Başkan Sülük ’ün belediye emrindeki işletmeler mezbaha, marangozhane, nikah salonu, aşocağı, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak kanunsuzluk ve usulsüzlük yaptığını iddia etti.

'15Haber' adlı sitede yer alan habere göre, belediyede bu olaylar yaşanırken şikayetçi olan 5 MHP’li meclis üyesi ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Kısa bir süre sonra da başkanı şikayet eden meclis üyeleri aralarında yer alan MHP'li Meclis üyesi İsmail Suakıtıcı’nın iş yeri gece vakti kurşunlandı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken park halindeki bir otomobile de kurşun isabet etti.

Başkan Sülük’ü şikayet eden MHP’li meclis üyelerinden Erol Kambur ile Musa Aydınlatılmış bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, "yolsuzlukların hesabının sorulmaması, ‘burada kanunsuzluk var, partimize uygunsuz durumlar var ’ diyen parti üyelerimizi partiden ihraç etmeye çalışmaları bizleri incittiği gibi, bizden hizmet bekleyen ve bize güvenen partililerimizi ve İskilip Halkını da incitmiştir" denildi.