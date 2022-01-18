'AKP ve MHP'li bazı vekiller mart ayında partilerinden kopacak' iddiası

AKP'li vekillerin Gelecek Partisi'yle görüştüğü iddiasına ilişkin bir açıklama daha geldi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, ekonomist Atilla Yeşilada, Mart ayı itibari ile hükümetin yeni ekonomi modelinin başarısızlığa uğrayacağını öne sürdü. Yeşilada bu nedenle mart ayında AKP ve MHP'de ciddi kopuşların yaşanacağını iddia etti.

Yeşilada, Gelecek Partisi'nden çok sayıda AKP'li ve MHP'li ismin kendileri ile görüştüğüne ilişkin duyum aldığını söyledi.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, konuya ilişkin "Çok sayıda milletvekili ile görüşüyoruz. Eski ve yeni tüm vekiller Cumhur İttifakı'ndan da ucube rejimden de şikâyet ediyorlar. AKP'nin kötü yönettiğinin ve seçimi kazanamayacağının farkındalar. AKP'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz. Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60'ları buluyor" demişti.