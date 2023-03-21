AKP ve MHP oylarıyla reddedildi: Deprem bölgesindeki sağlıkçıların koşulları araştırılamayacak

İYİP, deprem bölgesindeki sağlık personelinin çalışma ve barınma koşullarının araştırılması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi sundu.

Meclis Genel Kurulu'nda oylanan önerge hakkında konuşan İYİP Milletvekili Aylin Cesur, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Şubat'ta çıkardığı esnek çalışma genelgesini hatırlatarak, "Gönüllü olarak oraya gidenlerin çalışma koşulları, nerede kalacakları ve hala onların dinlendirilmeleri gibi esnek çalışma sistemi tam olarak kurulmamış durumda. Bütün bunların araştırılması gerekiyor" dedi.

HDP grubu adına söz alan Hakkari Milletvekili Sait Dede, depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi'ne dikkat çekerek "Hastanelerin bağımsız su ve enerji kaynakları bulunmalı, afet anında kullanmak üzere gerekli malzeme ve ilaç mutlaka depo edilmelidir. Hastanelerin acil yatak kapasiteleri saptanmalı; afet sırasında hangi bölgenin hastalarının hangi hastaneye ve nasıl taşınacağı belirlenmelidir. Gerekebilecekse sahra hastanesi sayısı ve kapasiteleri de değerlendirilip elde bulunanlarla karşılaştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Sağlık Bakanlığı'nın 45 bin sağlık çalışanı atama kararına vurgu yaparak "Şimdi, alelacele bölgeye hekim atıyorsunuz, sağlıkçı atıyorsunuz ama ihtiyaç varsa doktor göndermekle iş bitmiyor ki. Oraya gönderdiğiniz bir doktor hangi hastanede çalışacak, hangi cihazlarla çalışacak, hangi yardımcı personelle çalışacak, o hastalar hangi eczanelerden ilaçlarını alacaklar?" diye sordu.

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan soru önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.