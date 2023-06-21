AKP ve MHP kaçak kursların yarattığı tahribatın araştırılmasını da reddetti

CHP, kaçak eğitim merkezlerinin yarattığı tahribatın araştırılması için verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

CHP’nin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Ülkemizde neredeyse her gün basına ve medyaya kaçak kurslardan, vakıf yurtlarından, gerçekten, hepimizin vicdanını kanatan, ülkemizi yasa boğan görüntüler ve acı haberler geliyor" dedi.

"Hükûmet olarak sizin bu konuya ilişkin gerçekten hatanız da var, bu çocukların ölümünden siz sorumlusunuz" diyen Tutdere, sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl mı? Kaçak eğitim kurumlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme vardı, 2005 yılında cezayı düşürdünüz, 2013 yılında Türk Ceza Kanunu 263’üncü maddeyi tamamen yürürlükten kaldırdınız. Ne oldu bu yürürlükten kalkmayla birlikte? Bu işlerin önü açıldı, aklına esen istediği yerde 5-10 çocuğu alarak 'Ben bunlara kurs veriyorum, ben hocayım' dedi ve bu çocuklar bu kaldıkları yerlerde büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldılar."

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem ise AKP iktidarı döneminde kaçak yurt ve okulların kapatıldığını ileri sürdü. Erdem, “AK Parti olarak 21 yıldır iktidarız. Her alanda yapıldığı gibi eğitimde de önemli şeyler yapıldı. Tam da bu sıkıntıları gidermek için iktidara gelir gelmez şartlı eğitim desteği başlatıldı ki, annelere bizzat verilerek çocuklarını başka kurumlara göndermeden, resmi kurumları çocukların eğitim alması sağlanılmaya çalışıldı” dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından CHP’nin grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.