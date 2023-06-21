e-Devlet verilerinin çalındığı iddia edilmişti: AKP ve MHP araştırma önergesini reddetti

Yeşil Sol Parti, e-Devlet verilerinin ele geçirildiği iddialarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin TBMM’nin bugünkü birleşiminde görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

YSP adına konuşan Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan “Bütün dünya kişisel veri gizliliğine dair önlemler almaya çalışırken Türkiye'de üst üste yurttaşların verilerinin çeşitli internet sitelerinde para karşılığında alınıp satıldığı veri ticareti söz konusudur. Yakın zamanda hepimizin de bildiği gibi, YSK verilerinin “hack”lendiğini gördük. Yine, bir e-yemek firmasının bilgilerinin “hack”lendiği ve milyonlarca kişinin bu anlamdaki verilerinin ele geçirildiğini gördük. Ne yazık ki her şeyin çok pahalı olduğu Türkiye'de insanların mahremiyetinin, güvenliğinin ihlal edilmesi maalesef ki çok ucuz bir hâle gelmiş durumda” dedi.

YSP’nin grup önerisi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Yüksel Mansur Kılınç, Meclis kürsüsüne çıkmadan bir saat öncesine kadar bile internette tarama yapıldığında kendi ismi de dahil TBMM üyelerinin tümünün kişisel verilerine ulaşılabildiğini kaydetti. Kılıç, “Milletvekillerinin, Cumhurbaşkanının ve vatandaşlarımızın kişisel verilerine internet üzerinden ulaşılabiliyor. Bu, milli güvenlik sorunudur” dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından YSP’nin grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.