AKP ve Ensar Vakfı ABD’deki 'lobi faaliyetleri' için 5,5 milyon dolar harcadı

Türkiye’nin ABD’deki lobi faaliyetleri için 2023 boyunca harcadığı tutar 8 milyon 933 bin dolar oldu. Denetimini ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı Foreign Agents Registration Act (FARA) kayıtlarına dayanarak yayın yapan Open Secrets'in verilerine göre bu tutarın 4,5 milyon dolarını AKP, 999 bin 916 dolarını ise Ensar Vakfı harcadı.

BirGün'den Okan Yücel'in derlediği verilere göre lobicilik faaliyetlerinde ilk kez hükümet dışı kuruluşların (Non-Governmental Organizations-NGO) payı devlet organlarını geride bıraksa da bu harcamaların çok büyük kısmı da AKP ve kendisine yakın kurumlar tarafından yapıldı.

ABD Büyükelçiliği 420 bin dolar harcama yaptı

Verilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından geliştirilen ‘Goturkiye’ platformu 134 bin dolar, Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği ise 420 bin dolar harcama yaptı. Hükümet organlarıysa lobi faaliyetleri için 1 milyon 482 bin dolar harcadı.

Verilere göre geçen sene ABD’deki lobi faaliyetleri için harcanan toplam miktar 6,3 milyon doları bulurken ABD’deki başkanlık seçimlerinin yapıldığı 2020’de yaklaşık 7,3 milyon dolar harcandı.

Turken Vakfı’na 60 milyon dolar

İktidara yakınlığıyla bilinen ve 2016’da ortaya çıkan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 1996’da kurulan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV ile birlikte Turken Vakfı’nın iki kurucusundan biri.

Resmî belgelere göre inşaat harcamaları için Turken’e TÜRGEV'den Şubat 2015-Temmuz 2020 arasında 25 milyon 531 bin 129 dolar, Ensar Vakfı'ndan ise Eylül 2014-Şubat 2019 arasında 34 milyon 989 bin 603 dolarlık bağış yapıldığı ortaya çıkmıştı.