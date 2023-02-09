AKP Twitter'dan soL Haber'in kapatılmasını istiyor: İşte iktidarın kapatılmasını istediği hesaplar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından sosyal medya yardım taleplerinin merkezi haline geldi. Hükümet, bugün Twitter'a yönelik bant daraltma uygulamasına başladı. Bu hamleyle, sosyal medyadaki eleştirilerin bastırılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Deprem bölgesine giden birçok gazeteci, arama-kurtarma çalışmasının yetersizliğine dikkat çekerken, temel ihtiyaçların karşılanmasına dair eksiklileri de dile getiriyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube hesabı üzerinden bugünkü yayınında, hükümet yetkilileri ve Twitter yöneticilerinin toplantısında görüşülenleri anlattı. Özdemir, şunları söyledi:

"Altı saat süren toplantıda -bazı engelli hesaplar var- İsmail Saymaz'ın hesabını kapatmaya çalışıyorlarmış. Onu da Twitter reddediyormuş ifade özgürlüğü kapsamında. 'Bir suç varsa bilmem ne yaparsınız' diyorlarmış. 'Madem böyle bir şey var, siz bizim dediğimizi yapmazsanız biz de sizi kapatıyoruz...' Aynen YouTube'un kapatılma hikayesine dönmüş bu hikaye."

İktidarın kapanmasını istediği hesaplar

Kısa Dalga'nın İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre hazırladığı haberinde, hakimlik kararlarıyla erişime engellenmiş ve Twitter’ın işlem yapmadığı bazı Twitter hesapları şöyle: