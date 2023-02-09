AKP Twitter'dan soL Haber'in kapatılmasını istiyor: İşte iktidarın kapatılmasını istediği hesaplar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından sosyal medya yardım taleplerinin merkezi haline geldi. Hükümet, bugün Twitter'a yönelik bant daraltma uygulamasına başladı. Bu hamleyle, sosyal medyadaki eleştirilerin bastırılmaya çalışıldığı öne sürüldü.
Deprem bölgesine giden birçok gazeteci, arama-kurtarma çalışmasının yetersizliğine dikkat çekerken, temel ihtiyaçların karşılanmasına dair eksiklileri de dile getiriyor.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube hesabı üzerinden bugünkü yayınında, hükümet yetkilileri ve Twitter yöneticilerinin toplantısında görüşülenleri anlattı. Özdemir, şunları söyledi:
"Altı saat süren toplantıda -bazı engelli hesaplar var- İsmail Saymaz'ın hesabını kapatmaya çalışıyorlarmış. Onu da Twitter reddediyormuş ifade özgürlüğü kapsamında. 'Bir suç varsa bilmem ne yaparsınız' diyorlarmış. 'Madem böyle bir şey var, siz bizim dediğimizi yapmazsanız biz de sizi kapatıyoruz...' Aynen YouTube'un kapatılma hikayesine dönmüş bu hikaye."
İktidarın kapanmasını istediği hesaplar
Kısa Dalga'nın İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre hazırladığı haberinde, hakimlik kararlarıyla erişime engellenmiş ve Twitter’ın işlem yapmadığı bazı Twitter hesapları şöyle:
- soL Haber‘in 840 bin takipçili @solhaberportali hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2015 tarih ve 2015/3101 sayılı kararıyla
- Can Dündar‘ın 5,4 milyon takipçili @candundaradasi hesabı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle
- Sözcü Gazetesi‘nin 3,5 milyon takipçili @gazetesozcu hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2015 tarih ve 2015/3101 sayılı kararıyla
- İsmail Saymaz‘ın 3,3 milyon takipçili @ismailsaymaz hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ordu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Kasım 2016 tarih ve 2016/4210 sayılı kararıyla
- Sedat Peker‘in 2,3 milyon takipçili @sedat_peker hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 2021’de erişime engellenmişti. Buna ek olarak kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 1 Eylül 2022 tarih ve 2022/8274 sayılı kararıyla
- Birgün Gazetesi‘nin 2 milyon takipçili @BirGun_Gazetesi hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Adana 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Ocak 2015 tarih ve 2015/365 sayılı kararıyla
- Barış Yarkadaş‘ın 1,5 milyon takipçili @barisyarkadas hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2017 tarih ve 2017/3344 sayılı kararıyla
- Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin 1,2 milyon takipçili @HDPgenelmerkezi hesabı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle
- Erk Acarer‘in 1 milyon takipçili @eacarer hesabı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 2021’de erişime engellenmişti. Buna ek olarak kişilik hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 10 Ekim 2022 tarihli ve 2022/8347 sayılı kararıyla
- Akşam Gazetesi‘nin 1 milyon takipçili @aksam hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğini 31 Temmuz 2017 tarih ve 2017/3126 sayılı kararıyla
- Onedio‘nun 700 bin takipçili @onediocom hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Eylül 2019 tarih ve 2019/6514 sayılı kararıyla
- Barbaros Şansal‘ın 700 bin takipçili @barbarosansalfn hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Mayıs 2018 tarih ve 2018/2894 sayılı kararıyla
- Kemal Özkiraz‘ın 500 bin takipçili @avrasyaanket hesabı, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Haziran 2020 tarih ve 2020/2245 sayılı kararıyla
- Eren Keskin‘in 200 bin takipçili @KeskinEren1 hesabı, Kandıra Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Aralık 2021 tarih ve 2021/904 sayılı kararıyla.