AKP trolü Abdurrahman Uzun'dan zam isyanı: Bir şey bul aga, bize yükleme faturayı

AKP destekçisi sosyal medya trolü Abdurrahman Uzun, gelen son zamların ardından Erdoğan'a seslendi, "aga bize yüklenme" dedi.

"Evet 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta seçim yaptık. Seçimlerde de oy verdik. Dedik ki: 'Aga 5 yıl bu ülkenin direksiyonuna geç. Bu ülkeyi yönet. Ekonomik sıkıntıları gider. Dış politikayı ayarla. İçeride terörle uğraşmak istemiyoruz. İnsanımızın sağlık hizmetlerini ver. Eğitim hizmetlerini ver. Yollarını yap. Köprülerini yap. Sanayisini geliştir. Tarımına destek ver.' Bunlar için biz Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'deki vatandaş, millet 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta bir yetki verdik" diyen Uzun, "Ve o yetkiden hemen 1- 1.5 ay sonra vatandaş bir uyandı. Allaaaah zam zam zam zam. KDV'ye zam. Oraya zam. Harçlara zam. Pullara zam. Markete zam. Benzine zam. Akaryakıta zam. Her şeye zam zam zam zam. Dedik ki Tayyip Erdoğan'a: 'Aga biz sana ekonomiyi yönetmen için yetki verdik millet olarak ama bunun faturasını bize yükleme. Evet biliyoruz bu sıkıntılar var. Ama git bunları dışarıdan bul. Doğalgaz mı buluyon. Petrol mü buluyon. Başka bir şey mi buluyon. Bir şey bul aga bize yükleme" ifadesini kullandı.