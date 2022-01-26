AKP Sözcüsü de Fazıl Say'ı hedef aldı: Niteliksiz ironi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, “Kimin hangi restorana gittiği kimseyi ilgilendirmez. Ama yüzbinlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi problem olur ve bu siyasi bir tartışma meydana gelir” dedi.

Sanatçı Fazıl Say'ın İmamoğlu paylaşımıyla ilgili konuşan Çelik, "Bir sanatçının böyle bir kriz zamanında vatandaşımız sıkıntıyı çekerken böyle bir üslupla konuşmasını doğru bulmam. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine niçin böyle niteliksiz ironi ile yaklaşır?" ifadelerini kullandı.