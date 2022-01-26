MHP'nin tehdidine Fazıl Say'dan yanıt

İstanbul'da pazartesi günü yoğun kar yağışı sırasında Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında yemek yemesi, AKP ve MHP tarafından hedef haline getirildi. İmamoğlu eleştirilere, "3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" yanıtını verdi. Sanatçı Fazıl Say ise sosyal medya hesabından İmamoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, esprili bir dille "Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!" notunu düştü.

MHP Genel başkan yardımcısı Semih Yalçın ünlü sanatçı Fazıl Say'ı yaptığı paylaşım nedeniyle hedef aldı.

Yalçın'ın Say'ı hedef alan açıklaması şu şekilde;

1-Sanat camiasında yuvalanan eski sosyalist tüfeklerle bunların tilmiz ve çırakları arasında, son dönemde şiddetli bir Devlet Bahçeli aleyhtarlığı baş gösterdi.

2-Anlaşılan o ki MHP Lideri sayın Devlet Bahçeli, ilm-i siyaset uzmanı olarak vurduğu yerden ses getiriyor. Sanatını ustaca icra ederek sadece siyasi rakiplerini değil, meddah ve alkışçılarını da perişan ediyor.

3-Sayın Devlet Bahçeli'nin ustalığı, Marksist çalgıcılarla oyuncuların öfke, nefret ve husumetini çekmekle kalmıyor,onların kimyasını da bozuyor.

Sosyalist çalgıcı ve oyuncu taifesi,siyaset platformunun da bir icra-yı sanat sahnesi olduğunu unutarak kıskançlık krizlerine giriyor.

4-Devlet Bahçeli alerjisinin dengesini bozduğu bazı sosyalist sanatçı taslakları, gerek mayaları gerekse cibiliyetleri icabı sadece hakaret ve karalamaya başvuruyor. Çalgıcı Fazıl Say da bu dengesiz zavallılardan biri...

Tehdit geldi

Fazıl Say'ın bu paylaşımı üzerine MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, tehdit ve hakaret dolu bir üslupla şu açıklamayı yaptı:

"1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi’de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.

2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.

3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…"

Fazıl Say'dan yanıt

MHP'den gelen bu yanıt üzerine, Fazıl Say sosyal medya hesabından bu sabah şu açıklamayı yaptı:

"Güzel günler göreceğiz, cennet ülkemizi insanların mutlu yaşadığı, gençlerin umutlarının olduğu, bir hale getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bunun uğruna da, bu çok ince ve çok yaralı çizgiden geçmek durumundayız, düşe kalka da olsa. Unutmayalım; Birlikten güç doğar."