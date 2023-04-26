AKP Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığının "gayet iyi olduğunu" belirterek, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.