AKP Sözcüsü Çelik'ten Bahçeli'ye destek: 'Cumhur İttifakı bir bütün olarak hareket ediyor'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adıyla yürüttüğü yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, kamuoyunda tartışılan AKP-MHP ayrışması iddialarına yanıt niteliğinde ifadeler kullandı.

Devlet Bahçeli'nin sürecin başından itibaren yaptığı konuşmaların "Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak için son derece değerli olduğunu" savunan Çelik, Cumhur İttifakı'nın bu süreçte bir bütün olarak hareket ettiğini öne sürdü ve “Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde, güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terör ve terör örgütünün Türkiye'nin gündeminden çıkmasıdır” dedi.

'AB-Türkiye iş birliğinin genişletilmesi gerekiyor’

Avrupa Birliği (AB) ilişkiler açısından kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Çelik, "AB, Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. AB, Türkiye ile olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB küresel güç olarak birtakım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Bu fırsatı birtakım dar yaklaşımlarla kaybettiler. AB-Türkiye iş birliğinin genişletilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

'Cumhur İttifakı bir bütün olarak hareket etmektedir’

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, "Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde, güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terör ve terör örgütünün Türkiye'nin gündeminden çıkmasıdır. Bununla ilgili olarak da pek çok çalışma yapılmıştır. Komisyon raporunda ifade edildiği gibi esas amaç, terör örgütünün silahları bırakması ve silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Yine Komisyon raporunda ifade edildiği gibi yapılacak yasal düzenlemeler ve geliştirilecek bazı politikalar esastır" dedi.

'Siyasi sabotajlarla engellenmesine izin vermeyeceğiz’

Çelik, "Devlet Bahçeli'nin sürecin başından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak için son derece değerli açıklamalardır. Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek bir yere taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz. Burada tek bir niyet vardır, Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaştırmaktır. Bunun iftiralarla, siyasi sabotajlarla engellenmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'Bu yaklaşımlar haksız eleştirilerdir’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik Çelik, "Cumhurbaşkanımızın o şenlikte olacağını bütün Türkiye biliyordu. Bundan haberi olmayan tek kişi Özgür Özel olabilir. Gençlik Şöleni bir AK Parti geleneği olarak Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yaklaşımlar haksız eleştirilerdir. Kötü niyetli yaklaşımlardır. İyi niyetli eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu gözeterek bu değerlendirmeleri yaparız. AK Parti Gençlik Kolları, dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biridir" dedi.