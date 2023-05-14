AKP Sözcüsü Çelik: Yapılması gereken şey sonuçları beklemektir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oy verme işlemi sonrası açıklamalar yaptı.
"Güven ve huzur içerisinde oy verme işlemi tamamlandı" diyen Çelik, şunları söyledi:
- Siyasette sandık namustur. Vatandaşlarımız tüm bu süreci takip ediyor. Oy sayma işlemi şeffaflık içinde yürüyor.
- Sayımlar devam ediyor. Birçok yorumcu yorum yapıyor. Her bir siyasi partinin müşahitleri üzerinden sonuçlar takip ediliyor. AK Parti olarak sandık konusunda partimizin hassasiyeti konusunda çok kurumsallaşmış durumdayız.
- Yapılması gereken şey sonuçları beklemektir.
- Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi kanallarından bilgilendirme yapıyorlar ve kendi yöntemlerine göre sonuçlara varıyorlar. Aynı şekilde Anadolu Ajansı ve ANKA ajansı da bu bilgilendirmeyi yapıyor. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden, bir mutabakat bile ortaya çıkmamışken birden bire karşımızdaki ittifakın sözcüleri panik içinde televizyonlara çıktılar ve Anadolu Ajansı'nın verileri çarpıttığını söylediler. Bu diktatörlüktür.
- Telaşa gerek yok, nihayetinde bunlar sayılacak. CHP Sözcüsü ve belediye başkanlarının bu telaşı nedir? İki belediye başkanı çok vahim bir açıklama yaptılar, Türkiye demokrasisi adına utanç verici bir açıklamadır. İmamoğlu çıktı ve 13. cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Çıkıp AA'ya saldırdılar ve seçim sonucu ilan ettiler.
- Seçim sonuçları ne olursa olsun saygı duyma geleneği bizde var. Ancak o sonuçları darbelerle, muhtıralarla engelleme geleneği sizde var.
- Sandıklar sayılıyor. Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Milletin tercihine saygılıyız. YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz.