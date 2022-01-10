AKP Sözcüsü Çelik: Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Kılıçdaroğlu hükümetimiz ve partimizle ilgili gerçekle alakası olmayan iddialarda bulundu. Ulaştırma Bakanı ve Meclis Başkanımız gereken cevabı verdi. Sürekli siyasetten gerginliğin artmasından bahsediyorlar. Demokratik rejimlerde farklılıklar olur. Hiçbir farklılığın olmadığı görüşler diktatörlüklerde olur. Siyasi rekabeti siyasi husumeti dönüştürmek olmamalı.
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Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef gösterdi. Anti demokratik eğilimleri ortaya çıkaran bir anti demokratik siyaset örneğidir. Kaymakamlara, avukatlara seçilmiş hükümeti dinlememeleri gerektiğini söyledi. Hükümetin emrindeki bürokrata emir vermenin ne anlama geldiğini biliyoruz.
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Yassıada zihniyeti dediğimiz şeyi ortaya koyduğumuzda büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Demokratik meşrutiyete saldırıda hep siz ön plana çıkıyorsunuz. Başkan vekiliniz çocukların din eğitimi almasına saldırdı. Bunun orta çağ zihniyetiyle birlikte zikredilmesi ne kadar yol gidilirse gidilsin aşağıdan yukarıya çıktığını görüyoruz. Demokrasinin kazanımlarını yok etmeye çalışıyorlar. Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters. Toplumun kazanımlarını koruyan bir siyaset dili korumak bu kadar zor olmamalı. Siyasilerin böyle iddialarda bulunduğu zaman bir delil sunması gerekir.
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Dileğimiz toprak bütünlüğünün korunarak olayın geride kalması. Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Türkiye ile Kazakistan'ın çok köklü ilişkileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın ilişkileri oldu, üst düzey ziyaretleri oldu. Arzumuz, Kazakistan'ın birlik ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı sürecin geri bırakılmasıdır. Arzumuz Kazakistan'ın istikrarını koruması. Türkiye, Kazakistan'ın kazanımını kendi kazanımı olarak görür. Bunun dışındaki yaklaşımların hepsi provokatif yaklaşımlardır. Kazak halkının kazanımını kendi kazanımımız olarak görürürüz.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tüm dış politikası Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulu."