AKP Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı ve AK Parti ezici bir biçimde önde

Oy sayımına ilişkin açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Millet iradesi tam olarak tecelli etmemiş, sandıklar sayılmaya devam ediyor, 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz diyorlar. Bu seçmen iradesine saygısızlıktır" dedi.

Basın açıklaması düzenleyen Çelik'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Sürece saygı gösteren, sonuca da saygı gösterir. CHP'nin sürece saygı göstermediğini, uyarmamıza rağmen özür dilenmediğini görüyoruz. Millet iradesi tam olarak tecelli etmemiş, sandıklar sayılmaya devam ediyor, 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz diyorlar. Bu seçmen iradesine saygısızlıktır. Biz bunu reddediyoruz.

'Sabotaj girişimidir'

Bunu yaparken şöyle bir yaklaşım üretiyorlar. Onlara göre AA verileri yanlış. Ben şu kurumun, partinin verisini beğenmiyorum diyebilirler ama sadece kendi verilerinin esas kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Peki elinizdeki veriler tam mı? Hayır tam değil. Ankara'dan İstanbul'dan İzmir'den gelecek oylar var onları da üstüne koyunca böyle sonuç çıkıyor dediklerinde bu işe başlı başına bütün bir demokratik zihniyete, demokratik çalışmalara saygısızlıktır. Siyasetin, korunması ve geliştirilmesine dönük bir sabotaj girişimidir.

'Cumhur İttifakı ve AK Parti ezici bir biçimde önde'

Bunu niye ısrarla yapıyorlar? Bir takım anketler yayınlamaya başladılar, kendilerine çok yüksek puanlarla seçim ilan etmeye başladılar. Buna benzer kampanya sürdürdüler. İki belediye başkanı çıkıyor, anayasal kurumların içinde olan kişiler bu süreçleri görmezden gelerek 13. cumhurbaşkanı diye Kılıçdaroğlu'nu ilan ediyor. Cumhurbaşkanımız ezici bir biçimde önde. Cumhur İttifakı ve AK Parti ezici bir biçimde önde. Biz durum buyken seçim sonucu şudur demiyoruz. Sandıkların tamamı açılmamış çünkü. Açılmamış sandıklara oy atmış vatandaşlarımızın iradesini görmemişiz, onların oylarını yok sayacak bir yaklaşım içine girmeyi demokratik terbiye açısından sakıncalı buluruz."