AKP Sözcüsü Çelik: 260 yangından 4'ü devam ediyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
- 43 ilde 260 orman yangını meydana geldi.
- 260 yangından 256'sı kontrol altında, 4'ü devam ediyor.
- Her sene yangınlarla ilgili senaryolarla hazırlık yapılıyor. 10 bin 545 yangın işçisi var. Toplam 21 bin 90 personel ile her sene hazırlık söz konusu.
- Son 19 yılda teknik ekipman sayısı artırıldı.
- Her vatandaşımız için 3 fidan çalışması devam edecek.
- Yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan yangına müdahale süresi şu an 12 dakika.
- Yangın devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar. Yangını söndürürüz, söndükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız.