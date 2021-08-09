AKP Sözcüsü Çelik: 260 yangından 4'ü devam ediyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, '43 ilde 260 orman yangını meydana geldi. 260 yangından 256'sı kontrol altında, 4'ü devam ediyor' dedi.

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde: 

  • 43 ilde 260 orman yangını meydana geldi.
  • 260 yangından 256'sı kontrol altında, 4'ü devam ediyor. 
  • Her sene yangınlarla ilgili senaryolarla hazırlık yapılıyor. 10 bin 545 yangın işçisi var. Toplam 21 bin 90 personel ile her sene hazırlık söz konusu. 
  • Son 19 yılda teknik ekipman sayısı artırıldı. 
  • Her vatandaşımız için 3 fidan çalışması devam edecek. 
  • Yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan yangına müdahale süresi şu an 12 dakika.
  • Yangın devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar. Yangını söndürürüz, söndükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız. 

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