AKP seçimi hedef almaya devam ediyor: 'İktidar değişikliği Türkiye bağımsızlığına darbe olur'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te katıldığı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Uçum, 14 Mayıs'taki seçimlerde iktidar değişikliği olması ihtimaline ilişkin şöyle konuştu:

"Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız 'Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu.

2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program."

'Darbe girişimi' ve 'istiklal mücadelesi seçimi' demişlerdi

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, 14 Mayıs genel seçimlerini "darbe girişimi" diye niteleyerek, “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" demişti.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” demişti.