AKP seçim pazarlığını yalanladı: '6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir'

"Milli Görüş" hareketinin, Refah Partisi ve öncellerinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmak için 6284 sayılı yasanın kadına şiddeti yasaklayan ve cezalandıran hükümlerinin değiştirilmesini şart koşmuş ve talebin AKP tarafından kabul edildiğini ileri sürmüştü.

Konu Meclis gündemine taşınırken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıklama yapmasını istedi.

Zengin ise “Yeniden Refah Partisi'nin görüşüdür. 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir" dedi.

Binali Yıldırım yalanladı

Yeniden Refah Partisi’nin açıklamaları ile ilgili Binali Yıldırım’dan bilgi aldığını söyleyen Zengin, “Kendisi, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu, böyle bir konunun hiç gündeme gelmediğini, hiç konuşulmadığını ifade etti” dedi.

AKP’li Zengin şunları söyledi:

“Bu konu muhakkak suretle Yeniden Refah Partisi'nin gündemindedir, aynen Saadet Partisi'nin gündeminde olduğu gibi. Saadet Partisi de defaatle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla alakalı, 6284 ile alakalı görüşlerini çokça kamuoyuyla paylaştı. Yeniden Refah Partisi'nin görüşüdür. Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi 'Bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada.' 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK'lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir."

Bakan da 'kırmızı çizgi' demişti

6284 sayılı yasanın değiştirilmesinin gündeme getirilmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.