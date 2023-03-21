AKP seçim öncesi sermayeyi fonlamaya hazırlanıyor: Bankalara 104 milyar lira aktarılacak

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler öncesinde AKP iktidarı, kamu bankaları üzerinden patronlara sermaye aktarımına hazırlanıyor.

AKP iktidarı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) bağlı bankalara 104,5 milyar liralık sermaye aktarımı sağlamayı planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre, TVF Ziraat Bankası'nın sermayesini 40 milyar lira artırmayı planlarken, Halkbank ve Vakıfbank'a 30'ar milyar lira enjeksiyon sağlayacak. Ziraat Bankası'nın tamamına sahip olan TVF, Halkbank ve Vakıfbank'ın çoğunluk hissesinin sahibi konumunda. Ayrıca TVF'nin Ziraat Katılım Bankası'na 4,5 milyar liralık sermaye aktarımı sağlaması bekleniyor.

"Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının en çetin sınavının 14 Mayıs'ta gerçekleşeceği" yorumunda bulunan Bloomberg, seçime 2 aydan az süre kala TVF'nin kamu bankalarına 104,5 milyar liralık para enjeksiyonu planını "Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi ateşlemek için son girişimi" olarak değerlendirdi.

Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu kamu bankalarına toplamda 60 milyar liralık sermaye aktarımına gitmesi bekleniyordu. Ancak Bloomberg'in kaynaklarına göre, bu tutar beklentilerin yüzde 74 üzerine çıkarak 104,5 milyar lirayı bulacak. Haberde TVF'nin konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediği bildirildi.

"Erdoğan'ın piyasalara ucuz kredi sağlayarak seçim öncesi ekonomiyi canlandırmaya odaklandığı" yorumunda bulunan Bloomberg, Türk Lirası'nın değer kaybı sebebiyle TVF'nin 2019'dan bu yana 3 kez kamu bankalarına sermaye aktarımında bulunduğunu, dördüncü kez sermaye aktarımının ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.