AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı anket sonuçlarını açıkladı

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını canlı yayında açıkladı.
NTV'de katıldığı canlı yayında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin oy oranına ilişkin yaptırdıkları anket sonucunu açıklayan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:
"ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor. HDP'nin aday çıkarmamasının anlamı, HDP-PKK Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. "