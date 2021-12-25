'AKP seçim için YSK’dan bilgi istedi, YSK 60 gün dedi'

AKP iktidarının, erken seçim ve baskın seçim seçenekleri için Yüksek Seçim Kurulu’na hazır olup olmadığını sorduğu iddia edildi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, YSK 60 günden az olmamak kaydıyla hem yurt içi hem yurt dışı seçmenler için hazır olabileceklerini iletti.

Habere göre, iktidarın bilgi istediği YSK, olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK’nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor.