Paylaştığı fotoğraflar gerekçe gösterildi, 5 ay hapis cezası verildi

Amsterdam’daki Seks Müzesi ve Red Light District’te çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması sonrası hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istenen Merve Taşkın'a 5 ay hapis cezası verildi.

Dava sonrası açıklama yapan Taşkın, "Mütalaaya karşı genel itibariyle, paylaşımlarımın ifade hürriyeti sınırları içerisinde olduğunu, dünya üzerinde emsal nitelikte bir yargılamanın bulunmadığını, bu somut durumun soruşturma makamımızın dünyaya örnek teşkil edecek bir soruşturma yürüttüğü anlamını değil, ifade hürriyeti kapsamında dünyanın ne kadar gerisinde olduğumuzu gösterdiğini ifade ettik. Bununla beraber mahkeme bizimle aynı fikirde olmayacak ki, aleyhime 5 ay hapis cezasına hükmetti" dedi.

Taşkın, "Tüm bunlara rağmen nispeten iyi denebilecek haber ise, aleyhime kurulan bu hükümde hagb (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) uygulanması oldu. Mevcut durumda 5 yıl içerisinde kasten suç işlemediğim takdirde hüküm tüm sonuçları ile ortadan kaldırılacak" ifadesini kullandı.