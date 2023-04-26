AKP seçim gelince çark etti: Mülakat usulü atamaları kaldıracaklarmış

AKP'nin sosyal medya hesaplarından yeni bir seçim videosu yayınlandı. Videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi olarak duyurduğu "kamuda mülakatların kaldırılacağı" vaadi yer aldı.
AKP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan yeni videoya şu not düşüldü:
"Kamu atamalarında görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulünü kaldıracak, atamaları tamamen yazılı sınav sonuçlarına göre yapacağız. Haklının yüzyılı için doğrusu AK Parti."
AKP kamuda mülakat usulü getiren kendisini unuturken, mülakat usulüyle devlet kadrolarına liyakatsiz kişiler atanmıştı.