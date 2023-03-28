AKP şarkısını kullanmıştı: 'Sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım'

Şarkıcı Kenan Doğulu, AKP tarafından hazırlanan bir videoda "Yaparım Bilirsin" şarkısının kullanılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Doğulu, "Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım" dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Doğulu, şarkının kullanımı için herhangi bir yazılı veya sözlü izin alınmadığını belirtti.

Doğulu'nun açıklaması şöyle:

"Yaparım Bilirsin' adlı şarkımın, içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım."