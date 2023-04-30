'AKP, parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişiklik teklifini TBMM'ye sunabilir'

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi halinde yapacağı ilk işin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile elde ettiği yetkileri kullanmasının önüne geçmek olacağını belirtti.

Bozkurt, "Bunun ilk adımı olarak da parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişiklik teklifini AKP olarak TBMM’ye sunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un Kısa Dalga'da yayımlanan "Erdoğan'ın 'B' planı" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan seçimi kaybederse ilk yapacağı iş Kılıçdaroğlu’nun bu yetkilerle ülkeyi yönetmesinin önüne geçmek olacaktır. Bunun ilk adımı olarak da parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişiklik teklifini AKP olarak TBMM’ye sunacağını düşünüyorum. Hatta bunun ilk işaretini seçim beyannamesini açıklarken 'restorasyon' olarak da verdi. Bu sistem konusunda pazarlığa açığım demektir.

Erdoğan seçimler sonrasında ortaya çıkacak türbülansı olabildiğince kullanacak ve sürmesine de katkı sağlayacaktır. Millet İttifakı bileşenlerinin hiçbiri TBMM çatısının altında parlamenter sisteme geçişi öneren anayasa değişiklik teklifine hayır diyemez. Haklı olarak 'enkaz devraldık' diye sabır ve zaman isteyecek yürütme organı bir anda bu şiddeti sürekli artan türbülans ile uğraşmaya çalışacak. Bu koşullarda 'her şey iyi olabilecek mi?' göreceğiz.

Teorik olarak bakarsak bir biçimde parlamenter sisteme geçilmesi halinde parlamento içi denklemler yeniden kurulacaktır. Yeni ittifaklara ihtiyaç olmasa da alternatif koalisyon hükümet modelleri de müstakbel başbakan adayları da konuşulacaktır. İttifaklar içi soğuk savaşlar, türbülansın etkisini artırma ihtimali nedeniyle önemli."