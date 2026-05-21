AKP önce yeni anayasa sonra seçim için düğmeye basıyor

AKP’nin bir süredir yeniden dile getirmeye başladığı yeni anayasa konusunun önümüzdeki aydan itibaren siyasetin gündemine yerleşeceği, yaz sonundan itibaren de yeni anayasa ve seçimin bir arada konuşulacağı dile getiriliyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu da önceki gün Onlar TV’deki yayında konuya dair edindiği kulis bilgilerini aktardı.

Terkoğlu “Yeni anayasa Haziran ayından itibaren Erdoğan'ın düğmeye bastığı bir sürecin adı olacak. Erdoğan, haziran ayından itibaren yeni anayasa düğmesine basacak” dedi.

İlk adımın AKP’nin çeşitli sivil toplum örgütleri ile görüşmeleri ve yeni anayasa turuna başlaması olacağını belirten Terkoğlu, yaz sonundan itibarense çözüm süreci ittifaklarıyla beraber tahkim edilecek seçim sürecinin gündeme geleceğini söyledi.

Terkoğlu şunları söyledi:

Öyle anlaşılıyor ki Haziran, Temmuz, Ağustos... Aslında çok da uzak bir süre değil ve tahmin edersiniz ki sivil toplum turları, parti ziyaretleri, anayasa taslakları, hukukçularla görüşmeler, meclise getirmeler filan derken Türkiye aynı anda iki şeyi birden konuşacak. Cumhurbaşkanlığının Haziran ayında düğmesine bastığı yeni anayasa meselesi, Ağustos ayında başlayacak tabiri caizse bir anlamda tipten yavaş yavaş dışarı doğru taşırılacağı seçim süreci. Türkiye belki de hem çözüm süreciyle beraber konuşacağı yeni anayasayı, hem de öbür tarafta çözüm süreci ittifaklarıyla beraber tekrar tahkim edeceği seçim sürecini yan yana belki de birlikte konuşmaya başlayacak.

