AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar: Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden uzak durmalıyız

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar döviz kurundaki yükselişle ilgili AKP'liler tarafından gelebilecek açıklamalara ilişkin önceden uyarıda bulundu.

Haber Merkezi

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Gelir arttırıcı önlemler için kesenin ağzını açmalıyız. Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız" düşüncesini dile getirdi.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı yansa da çalkantılı sürece rağmen sağduyusunu kaybetmeyen, marjinal grupların tahriklerine kapılmayan aziz milletimize borcumuz var. Gelir arttırıcı önlemler için kesenin ağzını açmalıyız. Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız. Birlikte başarmalıyız" ifadesini kullandı. 

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