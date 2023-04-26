AKP Milletvekili Yılmaz'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yaptı.

Haber Global yayınına katılarak gündemi değerlendiren Yılmaz, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Kızılay'ın yaptığı çadır satışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu çadır satışını tasvip etmediğini aktaran Yılmaz, şu ifaddeleri kullandı:

"Afet ortamında ben de bu satışı tasvip etmiyorum. Normal zamanda böyle ticari şeyler yapılabilir belki ama bu durumda bunun tasvip edilmediğini ben de düşünüyorum. Gereği yapılmalı. Bir yönetici bu kadar tepki alıyorsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır, bir değişimin olması gerektiğine ben de inanıyorum."