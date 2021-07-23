AKP Milletvekili HPV aşısının ücretsiz olmasıyla ilgili konuştu: Maliyetine bakmamız lazım

Rahim ağzı kanserine neden olduğu bilinen Human Papilloma Virüsü (HPV) aşısının Türkiye’de ücretsiz yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na dört ayrı kanun teklifi sunuldu.

Aşının ücretsiz olması talebiyle bir süredir yürütülen kampanya çok sayıda destek bulmuştu. Konuyla ilgili AKP'den yorum yapılmamıştı.

'Maliyetine bakmamız lazım'

Aşının ücretsiz olması için Meclis'e teklif sunulmasının ardından Medyascope’a muhabiri Emine Bıçakçı'nın sorusunu yanıtlayan konuşan AKP Karaman Milletvekili ve Sağlık Komisyonu üyesi Recep Şeker bu konudaki teklifler hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek, “Tek başına bizim karar verebileceğimiz bir şey değil bu. Ne kadarlık bir maliyeti var, nasıl uygulanacak, masaya yatırıp öyle karar vermemiz lazım” dedi.

'Bu, muhalefetin sulandırdığı bir olay'



AKP Kayseri Milletvekili ve Sağlık Komisyonu üyesi İsmail Tamer ise yurtdışından gelen aşıların ücretsiz yapıldığını, HPV aşılarının da ücretsiz yapılacağını söylerken teklifin komisyonda görüşülmeme nedenini ise “Görüşülmemiş olabilir, bu Meclis’in programıyla ilgili bir hadise, AKP’nin tutumuyla ilgili değil. Bir doktor ve yıllardır bu işin içinde bulunan biri olarak, bana göre bu konunun tartışılması bile yanlış. Bu, muhalefetin sulandırdığı bir olay.” diyerek açıkladı.



'Beklesinler biraz'



Tamer teklifi onaylayıp onaylamayacaklarının sorulması üzerine ise “İster istemez onaylanmalı. Teklif kimden geldi bilmiyorum henüz daha böyle bir şey görmedim ama bu teklifin AKP’den gelmesi zaten mümkün değil, böyle bir şey olamaz. Aşıların hepsi Türkiye’de ücretsiz, HPV aşısıyla ilgili karar alınmadığı için ücretli yapılıyor. Beklesin insanlar biraz, çok uzun sürmez.” dedi.