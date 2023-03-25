AKP milletvekili adaylarını 11 Nisan'da açıklayacak

AKP'de 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart'ta sona erdi. Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, bugün 81 il başkanlığınca elektronik ortamda yapılacak.

Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

Liste 11 Nisan'da açıklanacak

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek. Üst komisyon, 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak. Nihai milletvekili aday listeleri, 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek. AKP, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

Temayül yoklaması nedir?

Temayül kelime anlamı olarak eğilim, bir yana eğilme anlamına geliyor. Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini öğrenmek için yapılan bir oylama şeklidir. Bu yöntem seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.

Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini bulmak için yapılmaktadır. Bir oylama şeklidir. Kimi siyasi partiye göre genelde siyasi partilerin kullandığı ve seçmenin adaylardan hangisine meyyal olduğunu anlamak için yapılan bir tür araştırma/anket.