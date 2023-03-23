AKP milletvekili aday adaylığı için 6 bin 25 kişi başvuru yaptı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi için aday adaylığı başvurularının tamamlandığını, toplamda 6 bin 25 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

Yavuz, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi için aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

'İttifak protokolü hazır'

İttifak protokolündeki son duruma ilişkin konuşan Yavuz, "İttifak protokolünü sayın genel başkanlarımız imzaladı. Üç parti imzasıyla inşallah yarın cuma namazından sonra teslim edeceğiz. Hem Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici imzaladı hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli imzaladı hem de biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kahramanmaraş'a hareket etmeden önce imzaladı. Dolayısıyla ittifak protokolü hazır" dedi.

Geçen seçim dönemindeki ittifak protokolünde iki partinin imzası olduğunu anımsatan Yavuz, "Partiler ayrı ayrı seçime girecekse, bir başka partinin listesinden değil de kendi logosuyla o partilerle ittifak yapıyoruz. Büyük Birlik Partisi ittifakın bir parçasıydı ama bizim listemizden girmişti. Şimdi müstakilen kendi logosuyla birlikte girme yolunu tercih etti. Milliyetçi Hareket Partisi zaten o seçimde de bu seçimde de kendi logosuyla müstakilen parti olarak giriyor. Girmişti ve girecek. Biz de aynı şekilde. Dolayısıyla üç genel başkanın imzasıyla protokol hazırlanmış oldu" diye konuştu.

AKP'ye milletvekili aday adaylığı için 6 bin 25 kişi müracaat etti

Adaylık müracaatlarının dün akşam itibarıyla sonlandığını dile getiren Yavuz, AKP'ye milletvekilliği için müracaat eden aday adayı sayısının 6 bin 25 olduğunu bildirdi. Bu adaylardan 1176'sının kadın, 4 bin 849'unun erkek olduğu aktarıldı.

Yavuz, milletvekili adaylarının belirlenme sürecinde 14 ayrı komisyondan oluşan alt komisyonların tamamlanmasından sonra Erdoğan'ın başkanlığında kurulan üst komisyonda son şeklini alacağını ifade etti.

Yavuz, AKP milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna teslim edileceğini aktardı.

'Bakanlarımızın da yer aldığı listeler oluşacak gibi duruyor'

Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında kabinede yer alan bakanların da milletvekili adayı olarak gösterileceğine ilişkin açıklamaları sorulan Yavuz, şunları ifade etti:

"Bakanlarımız, genel merkezimize zaman zaman gelir elbette. Sırf adaylık müracaatı için değildir bu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aktardığı gibi, aynen ifade ettiği üzere bakanlarımızın milletvekili listelerinde olup olmaması noktasında partimizin bir bakış açısı var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade ettiler. Sanki bakanlarımızın da yer aldığı listeler oluşacak gibi duruyor."

Kabinede yer alan bakanların milletvekili adayı olmaları halinde görevlerinden istifa edip etmeyeceklerine yönelik sorular geldiğini belirten Yavuz, "Hem anayasal hem yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hatta biliyorsunuz daha önceki dönemlerde üç bakanın Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanının istifa etmesi gerekiyordu seçimlerden önce. O dahi kaldırıldı anayasadan. Dolayısıyla hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler" diye konuştu.

Yavuz, bakanların milletvekili adaylığına dair hususların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirleneceğini söyledi. (AA)