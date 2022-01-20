AKP-MHP destekli adayın pankartı bir kadının ölümüne neden oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde dün yapılan esnaf odası seçiminde aday olan ve Cumhur İttifakı’nın desteklediği belirtilen Fikret Şen’in, düğün salonu önündeki caddeye asılan pankarta bağlanan taşın düşerek kafasına isabet ettiği 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya yaşamanı yitirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdemli Esnaf Odası’nın salı günü yapılan seçiminde aday olan Fikret Şen’in, fotoğrafının da bulunduğu ve “Esnaf Şen, Fikret Şen” yazılı yaklaşık 10 metre uzunluğundaki pankart seçim günü sabah saatlerinde Alyans Düğün Salonu önündeki yola asıldı. Bir ucu düğün salonuna diğer ucu da elektrik direğine asılan pankarta rüzgarda düz durması amacıyla yaklaşık 10 kg ağırlığında taş bağlandı.

Salon girişinde asılı duran, ancak akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle savrulan pankartta ipe bağlı taş koparak o sırada yoldan geçmekte olan 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya’nın üzerine düştü. Kafasına düşen taşla yaralanan Nurhayat Altınkaya’ya ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ile yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri ise çevreyi çembere aldı. Olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nurhayat Altınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekibi de çembere alınan bölgede delil araması ve inceleme yaptı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek yapılan gerekli inceleme yaptı. Erdemli’de tek başına yaşadığı öğrenilen Nurhayat Altınkaya’nın ölüme neden olan taş ile bir ucu elektrik direğine bağlı olan Fikret Şen’e ait pankart çözülerek polis tarafından emanete alındı.

Belediye aracıyla asıldı iddiası

Soruşturma kapsamında pankartın kim tarafından asıldığı da araştırılıyor Görgü tanıklarının iddiasına göre söz konusu pankartın salon girişine Erdemli Belediyesi’nin merdivenli aracıyla görevliler tarafından asıldığı öne sürülürken, konu ile ilgili araştırmanın nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yapıldığı öğrenildi. Pankartın kim ya da kimler tarafından asıldığının belirlenmesi için de çevredeki iş yerleri ile düğün salonunun girişinde yer alan güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği öğrenildi.

Destek toplantısı yapmışlar

Bu arada Fikret Şen’in işyerinde seçimden günler öncesinde Cumhur İttifakı’na mensup AKP ve MHP’lilerin destek toplantısı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıya Erdemli Belediye Başkanı MHP’li Mükerrem Tollu, aday Fikret Şen, MHP İlçe Başkanı Fatih Serin, AKP İlçe Başkanı Serdal Kaya, MHP Kadın Kolları Başkanı Müstakime Nur Var ve AKP Kadın Kolları Başkanı Şeyma Dölek katıldı. Başkan Tollu, toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verirken adayları Fikret Şen’e destek olduklarını açıklamıştı.

Seçimi kaybetti

Öte yandan Erdemli Esnaf Odası Başkanlığı için yapılan seçiminde ise 3 aday yarıştı. Esnafın destek verdiği Halil Metik 1155 oyla seçildi. Fikret Şen’in 659 oy aldığı seçimde diğer aday Mahmut Bulut’a ise 335 oy çıktı. (ANKA)