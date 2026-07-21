AKP medyası 15 Temmuz öncesini duyurdu: 'Erdoğan'a askeri tatbikatta suikast hazırlığı yapıldı, alana intihar timleri yerleştirildi'

Yandaş gazetelerden Türkiye, bugün ilginç bir habere imza attı.

"Kan donduran suikast planları! FETÖ, Erdoğan'ı öldürmek için her yolu denemiş" manşeti atan gazete, "bir güvenlik kaynağından elde ettiğini" öne sürdüğü bir haber paylaştı.

15 Temmuz'dan kısa süre önce, Erdoğan'a katılacağı bir askeri tatbikatta suikast girişiminde bulunulmasının planlandığını öne süren gazete, şüpheli faaliyetler nedeniyle Erdoğan'ın programının iptal edildiğini aktardı.

"Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın öldürüldüğü 6 Ekim 1981 Mısır Zafer Geçidi’ndeki gibi bir suikast planlandığı öğrenildi" diyen gazete, girişimin arkasında Cemaat'in yer aldığını yazdı.

Haberde güvenlik kaynağının “Alana bir tür intihar timleri yerleştirmişlerdi. Organizasyon bu tim amacına ulaşsın ya da ulaşamasın hiçbir biçimde sağ yakalanmama üzerine kurgulanmıştı. Ordu ve istihbarat şüpheli hareketlilik sebebiyle Cumhurbaşkanı’mızı uyardı ve alçak tertip son anda engellendi. Olay sonrası ordu kademesinde bir dizi değişimler yaşandı” sözlerine yer verildi.

Ancak böylesi bir girişimin sorumlularına ilişkin sadece "ordu kademesinde bir dizi değişimler yaşandı" denilmesi kafaları karıştırdı.

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