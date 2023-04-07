AKP 'mantık dışı' bulmuştu: Listeden 'ölü seçmen' çıktı

Seçimlere haftalar kala sandık güvenliğine yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan bir olay ise sandık güvenliğinin yalnızca seçim gecesi değil, seçmen listelerinin asıldığı andan itibaren sağlanması gerektiğini ortaya koydu.

Şahinbey'e bağlı Kale Mahallesi sakinleri, seçmen listelerini kontrol ettiklerinde boş bir binada seçmen kaydının olduğunu fark ettiler. Hanede yaşayan son kişinin geçtiğimiz ay hayatını kaybetmesine rağmen Mehmet K.'nın listede yer aldığı görüldü. 1911 yılında doğan ve 1996 yılında ölen Mehmet K.'nın 27 yıl sonra ilk defa seçmen olarak kaydedildiği bildirildi.

"Ölü seçmen"in kaydedildiği sandıktan 2018 yılındaki milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın farkla birinci çıkması dikkat çekti.

AKP ihtimal vermemişti

Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesinde nasıl oy kullanılacağına ilişkin yol haritasını henüz açıklamazken, hayatını kaybeden yurttaşların adına seçmen kaydı düzenlenebileceği belirtilmişti. Hayatta olmayan kişilerin seçmen olarak kaydedilmesini "mantık dışı" bulan AKP kurmayları ise oy kullanılabilmesi için kişinin adının seçmen listesinde yazması gerektiğini kaydetmişti.

CHP'nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, ölü seçmenlerin listeden düşüldüğünü ifade ederek, "Halen ölü veya sağ olup olmadığı belli olanlar ise son bir haftaya kadar eğer öldüğü tespit edilirse seçmen listelerinden düşülecek" bilgisini paylaşmıştı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir apartmanında fazladan 16 daire ve 25 hayali seçmen tespit edilmiş, duruma itiraz eden yurttaşlar ise "itiraz süresi doldu" denilerek geri çevrilmişti.