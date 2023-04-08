AKP listelerinde 73 vekil çizik yedi, bakanlar ilk sırada

Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ye alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi yarın 17.00'de sona erecek.

Sabah'ın haberine göre, mevcut kabinedeki bakanlar AKP'den birinci sıradan aday olacaklar. Listelerde AKP'de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak.

Faruk Çelik Artvin'den, Lütfi Elvan Mersin'den, Nihat Zeybekçi Denizli'den, Ömer Çelik Adana'dan, Abdülhamit Gül Gaziantep'ten aday olacak. Tuğrul Türkeş Ankara'dan ve TBMM esi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa'dan aday olacak. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun iste Batman'dan aday gösterilmesi bekleniyor.

Listede bakanlar ilk sırada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan aday gösterilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'den, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'dan listeye girecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan, AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'den aday olacak.