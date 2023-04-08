AKP, DSP'ye 'sayı vermedi': 'Bir milletvekili de olur üç de'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın “bir süredir Cumhur İttifakı’nda yer almak ve milletvekili olmak istediği” başkent kulislerinde konuşuluyordu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, iki parti arasında yapılan görüşmelerde, AKP’nin “DSP’ye milletvekilliği teklif ettiği” belirtildi. Ancak edinilen bilgiye göre görüşmede AKP’nin DSP’ye kendi listelerinden “kaç milletvekilini aday göstereceği” belirtilmedi.

Kulislerde, bu sayının “HÜDA PAR’da olduğu gibi en fazla 3 olduğu” ileri sürülüyor. Ancak AKP kulislerinde, şu değerlendirme yapılıyor:

“2018 seçimlerinde BBP’den 18 isim, AKP’nin listelerinden aday gösterildi. Ancak TBMM’ye sadece Mustafa Destici girmişti. Diğer 17 aday ise ‘seçilemeyecek yerlerden aday gösterildi. BBP, genel başkan nezdinde 5 yıl boyunca TBMM’de temsil edildi. DSP için de durum benzer olacaktır. Aksakal, listelerde seçilebilecek yerden aday gösterilecektir.”