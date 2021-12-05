AKP kulislerinde konuşulan 'yeni asgari ücret' belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de 'asgari ücret' hakkındaki açıklamalarının ardından AKP kulislerinde “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak" değerlendirmelerinin yapıldığı söyleniyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’ın sözleri üzerine de AKP kulislerinde bu kez “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız artan döviz kurları karşısında çalışanı ezdirmeyecek. Kesin kararlı” yorumları yapılıyor.

Ancak bugün uygulanan asgari ücret brüt 3 bin 577, net 2 bin 826 TL. İşverene maliyeti ise 4 bin 203 TL. Bu rakamın 4 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılacağı da AKP kulislerinde tartışılıyor.