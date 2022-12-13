AKP kulisi haberi yayına girer girmez çöktü: 'Belki de her şeyi bir tarafa bırakıp...'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun parti kurmaylarına dayandırdığı, "AK Parti'de hedef yükseliş trendini sürdürmek" başlıklı haberine göre, "AKP yeni proje ve adımlarında hayat pahalılığına" öncelik verecek. Parti kurmayları, yoksullaşmaya ilişkin olarak, "2023 seçimlerine giderken belki de her şeyi bir tarafa bırakıp bu kesimlere yönelik ciddi adımların atılması lazım" değerlendirmesini yaptı.

Haber anında 'patladı'

Ancak yandaş gazetenin bu haberi daha yayımlandığı ilk gün boşa düştü.

Patronlar cephesi EYT için yük değerlendirmesi yapınca AKP'nin adımı düzenlemenin kapsamını daraltmaya yönelmek oldu örneğin.

Sadece bu da değil, bu haber yayına girdiği sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de hakları için greve çıkma kararı alan işçilerin grevini, "milli güvenlik sorunu" diyerek patronların lehine olacak şekilde erteledi.