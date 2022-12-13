AKP'de EYT kavgası

Emeklilikte yaşa takılan yurttaşlar taleplerinin yerine getirilmesi için yıllardır mücadele ediyor.

Bu mücadeleye Erdoğan başta olmak üzere tüm AKP yöneticileri yıllarca "yük" yanıtı verirken, seçim öncesi bu başlığı bir oy fırsatına çevirme adımı da kriz konusu oldu.

Konuya ilişkin önce kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş sınırı gündeme gelirken, şimdi de düzenlemenin aralık ayında değil, ocak ayında meclis gündemine getirileceği ifade ediliyor.

Öte yandan düzenlemenin içeriğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında da kriz yaşandığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, her iki bakanlık arasında yaşanan “uzlaşmazlık” için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bakan Bilgin’e hem de Bakan Nebati’ye “Bu işi kimseyi mağdur etmeden çözün. Bana çözmeden gelmeyin” talimatı verdiği öne sürüldü. AKP’nin ekonomi kurmayları Erdoğan’ın talimatı üzerine EYT ile ilgili çalışmalar yürütecek.

Uzlaşmazlığın yaş sınırı konusunda yaşandığı, buna bağlı olarak emekli olacak kişi sayısının 1,5 milyon ile 4 milyon arasında olacağı belirtiliyor.