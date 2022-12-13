DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler bugün greve çıkacaktı.
Grevin hemen öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grev yasağı kararı aldırdı.
Kararın ardından işçiler yasağı tanımazken, fabrikada eylem yapıyor.
İşçiler yaptıkları yürüyüşte "Yaşasın onurlu mücadelemiz", "İşçiler açken patronlara huzur yok" sloganları attı.
İşçiler grev yasağını tanımıyor: 'İşçiler açken patronlara huzur yok'https://t.co/LhC6Bw2dmD pic.twitter.com/F5CRHSDbc1— soL Haber (@solhaberportali) December 13, 2022