AKP Konya milletvekili adayından yurttaşa: Büyüt büyüt, öv beni öv...

AKP'li Baykan, seçim bölgesindeki ziyaretleri sırasında park halindeki motosiklete bindi, balon sattı ve yurttaşlardan övgü istedi.

Haber Merkezi

AKP'den Konya milletvekili adayı Mehmet Baykan, seçim çalışmaları sırasında bir yurttaşla ilginç bir diyalog yaşadı. Yurttaşın "Sen Konyaspor'da değil miydin?" sorusuna Baykan, "Büyüt büyüt... Öv beni biraz öv" şeklinde yanıt verdi.

AKP'nin Konya 6. sıra milletvekili adayı olan Mehmet Baykan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki davranışları da dikkat çekti.

Park halindeki motosiklete binen Baykan, "yolu açalım" size seslendi, pazar tezgahına geçip balon satışı yaptı. 

Aday olmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Baykan, kendisine "İl Spor Müdür değil miydin sen ya?" diye soran bir yurttaşa "İl değil genel müdürüydüm. Ankara, Ankara... Büyüt büyüt, öv beni öv" dedi.

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