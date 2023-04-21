Gazetecilere çikolata veren Erdoğan: Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı çıkışında kendisini takip eden gazetecilere çikolata ve tatlı ikram etti. 'Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın' diyerek basın mensuplarına seslendi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı çıkışında kendisini takip eden gazetecilere çikolata ve tatlı ikram etti. 

Erdoğan, açıklamalarını ardından gazetecilere çikolata ve tatlı ikram etti. "Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın" diyerek basın mensuplarına seslenen Erdoğan'ın "Bak bu bitter, bu da sütlü" dediği anlar da duyuldu.

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