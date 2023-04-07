AKP kararından sonra DSP Trabzon İl Başkanı'ndan tepki: 'Kılıçdaroğlu dışındaki seçenek ihanettir'

Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP ziyaretinin ardından AKP listelerinden seçime gireceklerini ve Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Karara bir tepki de Demokratik Sol Parti (DSP) Trabzon İl Başkanı Hadiye Solmaz'dan geldi. Solmaz, seçimlerde karara uymayacaklarını açıkladı.

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre; açıklama karşısında şaşkınlık geçirdiklerini belirten Solmaz, bu kararı il örgütü olarak asla desteklemeyeceklerini dile getirdi. Seçimler için bir süre önce milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Solmaz, "Adaylığımı geri çekeceğim ama partimden istifa etmeyeceğim. Bu partiye yıllarımı verdim. Biz Trabzon örgütü olarak bu karara uymayacağız. Hiçbir DSP'linin bu karara uyacağını düşünmüyorum. Genel merkezin tutumu beni ve il örgütünü hiç bağlamaz. Böyle bir kararı asla desteklemiyorum. Bu karar Ecevit'in mirasına ihanettir, ülkeye ihanettir" ifadelerini kullandı.

Solmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce parti meclisi toplanmıştı ve kesinlikle böyle bir durum olmayacağı söylenmişti. Bir DSP'linin bir Ecevitçinin, bir vatanseverin böyle bir kararı destekleyeceğini düşünemiyorum. Biz Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkemiz için kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Bu ülkenin durumunu değiştirmek için başka bir çaremiz yok. Şu anda ülke söz konusu. Kılıçdaroğlu dışındaki seçenek ihanettir."