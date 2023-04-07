DSP AKP'nin teklifini kabul etti: Erdoğan'ı destekleyecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal AKP Genel Merkezi'ne giderek "Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde görüş oluşturduk. Biz seçimlere katılmayacağız, AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Basına kapalı görüşme sonrası Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkana illettik. Kendileri değerlendirecek ona göre hareket edeceğiz. Özetle ziyaretimizin amacı budur." demişti.

AKP'nin ziyaretinin ardından DSP Başkanlık Kurulu saat 14.00'te toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından Aksakal, AKP Genel Merkezi'ne gitti. Aksakal burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizimle birlikte yol yürüme arzularını iletmişlerdi. Başkanlık kurulunda değerlendirdik. Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel emperyalizmin yeniden bir yapılanma içerisinde. Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde görüş oluşturduk. Biz seçimlere katılmayacağız, AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız."