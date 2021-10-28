AKP kalesinde kaybetti

22 yıldır AKP'li Recep Konuk'un yönettiği Türkiye'nin en büyük kooperatifinden biri olan PANKOBİRLİK'te AKP'nin desteklediği aday seçimi kaybetti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Türkiye'nin en büyük kooperatifleri arasında yer alan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu Konya Şeker Merkez Kampüsü’nde yapıldı. 22 yıldır PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un aday olmadığı ve 5 adayın seçimlerde yarıştığı genel kurula üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Eski AKP milletvekili ve kooperatif başkanı Recep Konuk'un konuşmasını tamamlamasının ardından Ramazan Erkoyuncu, Yusuf Erdem, Alişan Taşpınar, Mehmet Öğdüm ve AKP/Recep Konuk destekli Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar'ın başkan adayı olarak yarıştığı genel kurulda seçimlere geçildi.

13 bine yakın üye oy kullandı

Oy verme işleminin saat 17:00'da bitmesinin ardından oy sayımı gerçekleşti. 13 bin oyun kullanıldığı seçimlerde Ramazan Erkoyuncu 4 bin 624, Özkan Taşpınar, 3 bin 997, Yusuf Erdem 2 bin 337, Alişan Taşpınar bin 529, Mehmet Öğdüm 161 oy aldı.

'Ankara ile görüşüp adaylığımı açıkladım'

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin genel kuruluna 2 hafta kala adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, AKP'nin adayı olduğunu açıklamıştı. Taşpınar açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Konya Şeker'de bir borç yükü var ama tabi buna bağlı olarak da Konya Şeker'in yaptığı bir ciro da var. Borçların yapılandırılmasıyla birlikte çok rahat bir şekilde götürülebilir bir duruma gelebiliyor. Bununla ilgili Ankara ile görüşmeden adaylığımı açıklamadım. Ben gerekli destekleri aldım daha sonra aday oldum, yoksa şurada 14 gün kaldı seçimlere ve biz yeni adaylığımızı açıkladık. Biz Ziraat odalarımız, üniversitelerimiz ve STK'larımızdan da görüş aldık ve uzman arkadaşlarımızla da finans görüşmeleri yaptık. Ankara ile de gerekli görüşmeleri yapıp, daha sonra adaylığımızı açıkladık.”