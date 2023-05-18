AKP İstanbul İl Başkanlığı: Seçmenlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.



İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gün, Türkiye Yüzyılını inşa eden liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emanetine sahip çıkma günüdür. Oy kullanmak için ilimizden memleketlerine gitmek veya memleketlerinden ilimize gelmek isteyen seçmenlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin 'İlçe Başkanlığına' başvurarak gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüsler ile ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz."