AKP ilçe başkanı taciz suçundan tutuklandı

AKP Güroymak İlçe Başkanı Fevzi Subaşı’nın geçtiğimiz günlerde taciz iddiasıyla tutuklandığı ortaya çıktı. Taciz haberi duyulmadan hemen önce istifa eden Subaşı’nın şikayet sonrası tutuklandığı ve Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Gazete Pencere’den Hayri Demir'in haberine göre Subaşı, ramazan ayından birkaç gün önce yardım talebiyle ilçe binasına giden bir kadını taciz etti.

İddialara göre, taciz anında ses kaydı alan kadın, daha sonra Subaşı’ndan şikayetçi oldu. Bu günlerde Subaşı, 26 Mart günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Subaşı, açıklamasında “Büyük gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevimi, sağlık problemlerimden dolayı bırakıyorum. Bugüne kadar bizlere İlçe Başkanı Onurunu bize yaşatan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstifadan bir gün sonra gözaltına alındı

Subaşı’nın istifasındaki asıl gerekçenin yaşanan taciz olayının ortaya çıkması olduğu öğrenildi. İddialara göre, Subaşı’nın tacizine maruz kalan kadın bu durumu kaydederek şikayetçi olunca AKP Genel Merkezi de haber oldu. Subaşı’nın istifa etmesi istendi.

Subaşı, istifa ettikten bir gün sonra da gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınmayan Subaşı, doğrudan savcılığa götürüldü ve ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

Hakkında “basit cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklama kararı verilen Subaşı, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Haberde bilgi için aranan AKP Bitlis İl Teşkilatı’nda görevli bir ismin, Subaşı’nın sağlık sorunları gerekçesiyle istifa ettiğini bu nedenle ilçe yönetiminin de görevden düştüğünü aktardığı, ilçe yönetiminden ulaşılabilecek kimsenin olmadığını ve Subaşı’nın yerine henüz bir atamanın yapılmadığını söylediği belirtildi.