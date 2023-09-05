AKP il başkanından başhekime ölüm tehdidi: 'Seni öldürteceğim'

Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın, oğlunun ölümünden kendisini sorumlu tututuğunu ve bu nedenle kendisini tehdit ettiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

20 Ağustos'ta Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen kazada, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan kullandığı motorsikletle kaza yaptı. Kazada yaralanan Arslan, ilk müdahalesinin yapıldığı Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi'nden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'Seni öldürteceğim, yaşatmayacağım'

Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, 31 Ağustos'ta, hem müdahaleleri anlatmak hem de taziyelerini iletmek için aradığı AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini belirtti. Çelik, Arslan'ın kendisine telefonda küfürler ettiğini, "Sen katilsin, şerefsiz, adi", "Ulan katil herif, öldürteceğim, yaşatmayacağım" dediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Koruma polisi talebi

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Çelik, dün Devrek Kaymakamlığı'na dilekçe verip, koruma polisi talebinde bulundu.

Dilekçesinde, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini ifade eden Çelik, "Yakın zamanda ülkemizde birçok kişi yakınlarının ölümünden tedavi eden hekimleri sorumlu tutup onları öldürtmüşlerdir. Bu nedenden dolayı anayasal hakkım olan can ve mal güvenliğimin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederim" dedi.