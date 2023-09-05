AKP'de İstanbul için dört isim öne çıktı: 'Adaycılık kamplaşmasına dönüşebilir'

2024 seçimlerinden önce AKP kulislerinin hiç olmadığı kadar hareketli olduğunu aktaran Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, "Çünkü bazı isimler İstanbul’da 'boy göstermeye' başladılar. Bir nevi aday adaylığı çalışması yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

AKP'nin İBB Başkan aday adaylığında dört ismin öne çıktığını aktaran Çelik, söz konusu isimlerin; Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eski Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı Adil Karaismailoğlu olduğunu aktardı.

Göksu, Kurum ve Karaismailoğlu'nun potansiyel aday adayları olduğunu ve kamuoyu oluşturmak için çalıştıklarını belirten Çelik, bir tek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok” açıklaması yaptığını hatırlattı.

Edinilen kulis bilgisine göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Murat Kurum'u, eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Adil Karaismailoğlu'nu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Tevfik Göksu'yu, cemaatlerin ise Fahrettin Koca'yı desteklediği gündeme geldi.

'Ekipler çatışmasına' evrilecekmiş gibi bir hava seziyorum'

İstanbul'a aday olma yarışında ekipler arasında çatışma çıkma ihtimaline vurgu yapan Çelik, adaylar arası rekabetin bir süre sonra "adaycılık" kamplaşmasına dönebileceğini yazdı.

Çelik konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ancak benim dikkatimi çeken ve probleme dönüşmesi muhtemel bir durum söz konusu. AK Parti içinde başlayan İstanbul’a aday olma yarışı, 'ekipler çatışmasına' evrilecekmiş gibi bir hava seziyorum. Potansiyel adayların ekipleri gayet tabii işlerini yapıyorlar. Öne çıkma, gündeme gelme ve konuşulma çabaları rekabeti de beraberinde getiriyor. Fakat rekabet ortamı bir süre sonra 'adaycılık' kamplaşmasına dönüşebilir. Bunu gözlemliyorum. Görüştüğüm bazı AK Partililerden de benzer yorumlar aldım."